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السيطرة على حريق نشب في منزل بالمنيا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:48 ص
السيطرة على حريق نشب في منزل بالمنيا أرشيفية
المنيا -حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا من السيطرة على حريق نشب بمسكن عروسين، بعد زفافهما بأيام قليلة، بمدينة العدوة شمال المنيا، بسبب ماس كهربائي.
 
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، يفيد نشوب  حريق هائل، بمسكن عروسين، بمدينة العدوة عقب زفافهما بأيام قليلة.
 
انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق الحريق ، دون امتدادة لباقي الأدوار والمنازل المجاورة .
 
تسبب الحادث في تدمير جميع محتويات المسكن ، دون أضرار بشرية . وكشفت التحريات الأولية برئاسة المقدم نزار الواعر، رئيس مباحث العدوة، أن الحريق نتيجة ماس كهربائي دون وجود شبهه جنائية . تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق .

 


مديرية الامن

حريق

العدوة

اخبار المنيا

محافظة المنيا



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