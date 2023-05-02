السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بمدينة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل محل ملابس بمدينة قنا، وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هانيالأتربي، مدير الحمايةالمدنية بقنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب داخل محل ملابس بمدينة قنا.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.