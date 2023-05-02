السيطرة على حريق فى أشجار الكافور على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد".. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، في إخماد حريق اندلع في أشجار الكافور بمنطقة الكيلو 13 على طريق الإسماعيلية بورسعيد دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، يفيد اندلاع حريق في أشجار الكافور بمنطقة الكيلو 13 على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف وتمكنوا من السيطرة على الحريق بمعرفة سيارات الحماية المدنية.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة، أن سيارات مطافئ قوات الحماية المدنية تمكنت من إخماد الحريق دون حدوث أي خسائر بشرية.