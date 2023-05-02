السعودية تستضيف الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء

ا ش ا

استضافت المملكة العربية السعودية، ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء الإثنين، الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء، والذي يهدف إلى تعزيز التكامل العربي في مجال الرقابة على الدواء وتشريعاته وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الجيدة بين الهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الاجتماع ناقش موضوعات عدة أبرزها الإجراءات المتبعة لتسجيل المستحضرات الصيدلانية والإجراءات المتعلقة بمتابعة سلامتها وفعاليتها وجودتها بعد تسويقها، ودور مختبرات الرقابة الدوائية في الدول العربية.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء السعودي الدكتور هشام بن سعد الجضعي، في كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أن التنسيق والمواءمة للمتطلبات التشريعية والتنظيمية للدواء يسهم بشكل إيجابي وفعّال في تسهيل تسجيل المنتجات الدوائية وتوفرها وتقليل التكلفة المادية مما ييسر وصولها للمرضى.

وشدد على أهمية عقد هذا الاجتماع بشكل دوري على مستوى الهيئات والجهات العربية المعنية بالرقابة على الدواء وتسجيله، وإقامة ورش العمل المختصة على هامش تلك الاجتماعات، بما يهدف إلى رفع مستوى التواصل والتنسيق من الجانب الرقابي.

ويأتي الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء تفعيلًا للقرار رقم (11) من قرارات مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ(56) للعام 2022، حيث رحبت المملكة العربية السعودية آنذاك باستضافة الاجتماع الذي يعد الأول من نوعه على المستوى العربي.