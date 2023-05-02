السجن المشدد 3 سنوات لبائع بسبب تعاطى المخدرات فى المنشية بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار الدكتور خيري أحمد الكباش رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عمرو محمد القوني، والمستشار محمد منير طاهر، والمستشار الحسيني عطا الله وسكرتير المحكمة ناصر عبد المنعم ، بمعاقبة المتهم " ت.م.ع" بالسجن المشدد 3 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة 10 آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بتعاطي المخدرات.

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 13963 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنشية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنشية، بضبط المتهم بتعاطي المخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنشية، أنه حال مرور القوة الأمنية بدائرة القسم، أبلغ للقوة من 3 أشخاص قيام المتهم "ت.م.ع" بائع، بأن المتهم قام بطلب منهما مبلغ مالي عنوه عنهم، ودلوا علي مكان تواجده، فتم ضبطه وبتفتيشه وعثر بحوزته علي قطعة حشيش ومبلغ مالى.

وبمواجهته، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد التعاطي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وثبت من تقرير المعمل الكيميائي أن المواد المضبوطه بحوزة المتهم لمخدر الحشيش ووزنت 0.85 جرام، وتبين من تقرير مركز السموم بمستشفي الجامعي، إيجابية العينة المأخوذة من المتهم وتعاطية مخدر الحشيش، وأن المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون في شأن مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها والأتجار فيها والقانون الملحق بالقانون الاول والمستبدل بقرار وزير الصحة والسكان ،ولذلك قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية ،التي أصدرت حكمها علي المتهم.