بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سيراليون بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد محمد رضا الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة سيراليون بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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