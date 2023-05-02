الداخلية تلاحق ديلر العقاقير المخدرة فى القاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

واسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية) حال استقلاله سيارة "ميكروباص ، ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الساحل ، وعُثر بداخل السيارة المُشار إليها على (عدد 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالى 510 أمبول – عدد 8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالى 80 قرص – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.