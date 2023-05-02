اليوم السابع
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الداخلية تلاحق ديلر العقاقير المخدرة فى القاهرة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:07 م
الداخلية تلاحق ديلر العقاقير المخدرة فى القاهرة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القليوبية) حال استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" بدائرة قسم شرطة الشروق .. وبحوزته (كمية من مخدر الآيس وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).
 
واسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الغربية) حال استقلاله سيارة "ميكروباص ، ملك شقيقه" بدائرة قسم شرطة الساحل ، وعُثر بداخل السيارة المُشار إليها على (عدد 51 علبة من عقار فنتانيل المخدر بإجمالى 510 أمبول – عدد 8 شرائط من عقار تيدول المخدر بإجمالى 80 قرص – مبلغ مالى – هاتف محمول).
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

امن القاهرة

قسم شرطة الشروق

المخدرات



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