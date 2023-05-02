الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 750 ألف جنيه فى الإسماعيلية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية) وبحوزته (عدد 6 لفافات من نبات الهيدرو المخدر وزنت 3,220 كيلو جرام – عدد 5 لفافات من مخدر الأفيون وزنت 6,250 كيلو جرام -مبلغ مالى – هاتف محمول) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد نقلها من (أحد الأشخاص – مقيم بالإسماعيلية) إلى (آخر "له معلومات جنائية" - مقيم بالإسماعيلية).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أيدا ما جاء بأقوال المتهم الأول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (750 ألف جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.