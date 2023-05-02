اليوم السابع
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الخارجية الأمريكية تدعو الأطراف السودانية إلى وقف القتال وبدء الحوار

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:40 ص
الخارجية الأمريكية تدعو الأطراف السودانية إلى وقف القتال وبدء الحوار وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن
أ.ش.أ

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دعت الخارجية الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى وقف القتال والعودة إلى الحوار.

وقال فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن "القوافل التي نظمتها الإدارة الأمريكية ساعدت أمريكيين وأسرهم وأشخاص من دول شريكة على الوصول بسلام إلى بورتو سودان"، مطالبة الأمريكيين بعد السفر إلى السودان.

وقال فيليبو جراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن "مفوضية اللاجئين تعمل مع الحكومات والشركاء على احتمالية فرار أكثر من 800 ألف شخص من القتال في السودان إلى البلدان المجاورة".

وكانت الأمم المتحدة رجحت فرار أكثر من 800 ألف شخص جراء المعارك في السودان.

 


الخارجية الأمريكية

السودان

الخرطوم

الجيش السودانى



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