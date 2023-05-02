الحوار الوطنى.. طاولة التوافق بين المصريين "كاملة العدد"

دينا الحسيني

نحو 90 ألف مقترح عبر الموقع الإلكترونى، ومئات المقترحات من الأحزاب والقوى السياسية، و113 قضية تتناولها 19 لجنة فى 3 محاور، تلك أبرز حصيلة الحوار الوطنى بعد عام من دعوة الرئيس السيسى وتشكيل مجلس أمناء من 19 عضوا يمثلون كل التيارات والفئات.

قبل ساعات من انطلاق الفعاليات رسميا بعد ظهر غد الأربعاء، اكتمل عقد التوافق حول طاولة الحوار بإعلان الحركة المدنية بأحزابها الاثنى عشر، ونقابة الصحفيين، الاستعداد للمشاركة والانخراط فى أنشطة الحوار الوطنى، ليتكامل ذلك مع قائمة طويلة تشمل كل الأحزاب والنقابات والتجمعات والروابط والاتحادات الشبابية والنوعية، ما يجعل الحوار الوطنى منصة شاملة تحتضن كل مكونات السياسة والمجتمع فى مصر، ويؤكد أن طاولة التوافق بين المصريين على تنوعهم جاهزة لتخطيط المسار نحو المستقبل بعدما أصبحت "كاملة العدد".

مختلف القوى السياسية أبدت استعداداً للحوار والعمل على إعلاء المصلحة الوطنية العليا، واستثمار ضمانات وجود الإرادة السياسية في المشهد والاستجابة لمخرجات هذا الحوار، لعرض المقترحات والأراء بحرية على أرضية وطنية في مختلف المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، من خلال اللجان الفر عية المُشكلة، ومقسمة وفقاً لأجندة حوارية مُرتبة ومُنضبطة.

فمن خلال (5) لجان بالمحور السياسي والمقسمة إلى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، لجنة المحليات، لجنة الأحزاب السياسية، لجنة النقابات والعمل الأهلي، لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة سيدور النقاش حول أبرز التحديات والمعوقات ومن ثم طرح المقترحات واستعراض الأفكار والمقترحات بشأن المقترحات والتوصيات.

المحور الاقتصادي ويضم (8) لجان ، لجنة التضخم وغلاء الأسعار، لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسية ملكية الدولة، لجنة الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)،لجنة الصناعة، لجنة الزراعة والأمن الغذائي، لجنة العدالة الاجتماعية، لجنة السياحة.

أما الحور المجتمعي مقسم إلى (6) لجان وتندرج منها عدد من الموضوعات وهي، لجنة التعليم والبحث العلمي، لجنة الصحة، لجنة القضية السكانية، لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، لجنة الثقافة والهوية الوطنية، لجنة الشباب.