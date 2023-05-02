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الحركة المدنية الديمقراطية تقرر المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى" غدا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 10:44 ص
الحركة المدنية الديمقراطية تقرر المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ"الحوار الوطنى" غدا اجتماع الحركة المدنية الديمقراطية
كتب محمد السيد الشاذلى

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قررت الحركة المدنية الديمقراطية بعد اجتماع عقدته مساء أمس المشاركة فى الجلسة الافتتاحية لـ "الحوار الوطنى" والمقرر عقدها غدا الأربعاء.
 
وصرح خالد داود المتحدث الإعلامى للحركة المدنية، أن"الأمانة العامة" التى تضم رؤساء 12 حزبا و12 من الشخصيات العامة، عقدت مساء أمس الاثنين، اجتماعا فى مقر حزب المحافظين، استمر نحو أربع ساعات، وتم فى نهايته التصويت على قرار المشاركة فى الحوار الوطنى.
 
 
وكانت نتيجة التصويت الموافقة  على المشاركة بأغلبية 13من المشاركين ، مقابل اعتراض تسعة، وأضاف داود ان الحركة بصدد اصدار بيان تفصيلي بشأن قرار المشاركة في الحوار الوطني.
 
جدير بالذكر أن الحركة المدنية الديمقراطية تضم 12 حزبا هم: 
 
1- التحالف الاشتراكي  (مدحت الزاهد) 2- المصري الديمقراطى (فريد زهران) 3- الدستور (جميلة إسماعيل) 4- حزب المحافظين (أكمل قرطام) 5- حزب الإصلاح والتنمية (محمد أنور السادات) 6- حزب الكرامة (سيد الطوخى) 7- حزب العدل (عبد المنعم إمام) 8- الحزب الشيوعي (صلاح عدلي) 9- الحزب الاشتراكي المصري (أحمد بهاء شعبان) 10- الحزب العربي الناصري (محمد النمر) 11- حزب الوفاق (محمد رفعت) 12- حزب العيش والحرية (تحت التأسيس) ( الهام عيداروس)
 
وشارك في تصويت بالأمس 12 من الشخصيات العامة هم:
 
1- حمدين صباحي 2 -جورج اسحق 3-محمد سامي 4-كمال زايد 5- كمال أبو عيطة 6- سمير عليش 7- د. مصطفى كامل السيد 8- مجدي عبد الحميد 9- علاء الخيام 10- خالد داود
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