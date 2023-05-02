"التموين" تعلن صرف الدفعة التاسعة من دعم الأسر الأولى بالرعاية على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء فى صرف الدفعة الثامنة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، ويتم الصرف في صورة سلع من الحزمة التموينية ويستمر حتى 30 يونيو 2023 تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بجانب أيضا السلع التموينية التي تصرف لما يقرب من 64 مليون مواطن مقيدين ببطاقات التموين.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بمد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية بجميع السلع الغذائية استعدادا لصرف المقررات التموينية عن شهر مايو اعتبارا من غدا الأثنين وأيضا صرف الدفعة التاسعة من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات من الأسر الأولى بالرعاية.

كما وجه الوزير بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات.

وبدأت مخازن الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية في صرف استعاضات السلع التموينية للبقالين عن شهر مايو ، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين على أن يتم الصرف للمواطنين اعتبارا من اليوم ، حيث تتيح الوزارة ما يقرب من 31 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف.