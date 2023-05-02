اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:41 م
أكرم القصاص
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التضخم فى منطقة اليورو يرتفع للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:24 م
التضخم فى منطقة اليورو يرتفع للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 البنك المركزى الأوروبى - صورة أرشيفية
وكالات

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ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022 في أبريل، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ليظل أعلى بكثير من المستويات المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

 

وحسب موقع العربية، بلغ التضخم مستويات 7% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، وفقًا ليوروستات، بعد أن انخفض إلى 6.9% في مارس. وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة 5.6% في أبريل مقارنة بمستويات 5.7% في مارس.

 

تأتي أحدث الأرقام قبل أيام فقط من إعلان البنك المركزي الأوروبي قرار الفائدة بحيث يترقب السوق احتمالية رفع المركزي الفائدة إما 25 أو 50 نقطة أساس.

 

وعلى الرغم من الزيادة المستمرة في معدل الفائدة، فإن التضخم لا يزال أعلى من مستهدف المركزي البالغ 2% حيث أشارت التقديرات التي نشرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إلى أن التضخم الرئيسي في المنطقة لن يقترب من المستهدف حتى عام 2025.

 


التضخم

منطقة اليورو

البنك المركزي الأوروبي

الفائدة



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