التصريح بدفن عامل لقى مصرعه من الدور الثامن بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، التصريح بدفن جثمان عامل لقى مصرعه أثناء تنظيفه الزجاج ولفظ أنفاسه الأخيرة، وتم نقل الجثه الى كوم الدكة وبعد معاينة النيابة قررت تسليم الجثمان لذويه لإنهاء إجراءات الدفن.

كان عامل قد لقى مصرعه منذ قليل بعد سقوطه من الدور الثامن من اعلى ملنى مجلس الدولة بالإسكندرية اثناء تنظيفه للزجاج وسقط ولفظ انفاسه الأخيرة.

البداية تلقت مديرية امن الإسكندرية إخطارا يفيد بسقوط عامل من مبنى هيئة قضائية بالإسكندرية وتوجهت على الفور قوة امنيه واخطار النيابة العامة،

وبالمعاينة تبين أنه أثناء عمل العامل وقيامه بمسح الزجاج اختل توازنه وسقط من الدور الثامن ولفظ أنفاسه الأخيرة، وعاينت النيابة العامة الحادث، وتم نقل الجثة لمشرحة كوم الدكة واتخاذ الإجراءات القانونية.