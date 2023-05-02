التصريح بدفن جثة عامل صدمه قطار بالمنشأه جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج مصرعه، وذلك على إثر اصطدام إحدى القطارات به لحظة عبوره الطريق من مكان غير مخصص لعبور المشاه بدائرة المركز تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة عامل صدمه قطار بدائرة مركز شرطة المنشاه وتم نقل جثت للمستشفى والتحفظ عليها داخل مشرحة المستشفى المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الجنوب وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بورود محضرا محرر بمعرفة قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن من سائق القطار الروسي أسوان / القاهرة بأنه اثناء مروره بناحية دائرة المركز تلاحظ لسائق القطار قيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه فقام بإطلاق آله التنبيه عدة مرات ولم يستجيب وإصطدم به وتوفـي.

تبين أنه يدعي محمد م ا ف 19 سنة عامل ويقيم دائرة المركز وبسؤال والده المدعو ممدوح ا ف 49 سنة عامل بأجر ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما تقدم ونفي الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة الإصطدام بجسم صلب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.