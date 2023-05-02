التحقيقات: لصوص بطاريات السيارات فى الدرب الأحمر نفذوا 15 جريمة سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة بطاريات السيارات بالدرب الأحمر، اعترفا بارتكابهما (15) واقعة بدائرة القسم وتصرفهما فـى المسروقات لدى عميلهما (مالك محل بطاريات "سىء النية")، تم ضبطه والمسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط كافة البطاريات المستولى عليها لدى ( عميليهما "سيئ النية " لهما معلومات جنائية ) وكذا الأدوات المستخدمة فى نشاطهم الإجرامي وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة .

وطالبت النيابة رجال المباحث بقسم شرطة الدرب الأحمر، بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الداخلية من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة البساتين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" .