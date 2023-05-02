التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل بمنطقة أطفيح، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في نهر النيل بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته.

تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.