اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بأطفيح

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:24 م
التحريات تكشف ملابسات غرق شاب فى نهر النيل بأطفيح ارشيفية - انتشال غريق
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى عدم وجود شبهة جنائية في غرق شاب بنهر النيل بمنطقة أطفيح، وتم الاستماع لأقوال أفراد من أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق شاب في نهر النيل بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شاب تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته. 
 
تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

غرق شاب

نهر النيل

مركز أطفيح

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة