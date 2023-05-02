البنتاجون ترصد منطادا قبالة سواحل هاواى.. ومسئول: لا داعى لإسقاطه

كتبت: نهال أبو السعود

رصد المسئولون الامريكيون منطاد غير مأهول قبالة سواحل هاواي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقرروا انه لا داعي لاتخاذ أي اجراء لاسقاط الجسم الغامض، وفقا لمجلة بوليتكو.

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الامريكية إن وزارة الدفاع وهيئة الطيران الفيدرالية رصدتا الجسم لأول مرة في 28 أبريل. وقال المتحدث إنه على الرغم من أنه من غير الواضح لمن ينتمي الكائن، إلا أنه لا يبدو أنه كان يتحكم فيه "طرف أجنبي أو عدو".

وقال المتحدث: "بناءً على هذه الملاحظات ، وافق وزير الدفاع على توصية قادته العسكريين بعدم الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء ضد البالون".

ووفقا للتقرير، كان المنطاد يحلق على ارتفاع 36 ألف قدم ، ولم يطفو فوق أي مواقع حكومية حساسة ، أو يشكل تهديدًا لأي شخص على الأرض، واكد انه منذ مساء الاثنين لم يعد المنطاد في المجال الجوي لهاواي كما لم يعد يحلق فوق المياه الإقليمية للولايات المتحدة.

اكتشفت الحكومة المنطاد باستخدام "معايير محددة حديثًا لمراقبة المجال الجوي الأمريكي" التي بدأت بعد دخول منطاد تجسس صيني المجال الجوي الأمريكي في وقت سابق من هذا العام، وتم إسقاط هذا البالون فوق المحيط الأطلسي في فبراير ، وتسبب في حدوث توترات بين واشنطن وبكين.