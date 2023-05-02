البابا تواضروس يفتتح مركز خدمة "شمس البر" بكنيسة الملاك في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

افتتح قداسة البابا تواضروس الثانى مساء الاثنين مركز خدمة "شمس البر" لخدمة الشباب بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة كفر عبده بالإسكندرية والتى أرسى فكرتها المتنيح القمص كيرلس داود أول كهنة الكنيسة ذاتها.

وتقوم فكرة الخدمة تكريس خدام متخصصة فى توصيل كلمة الله وصورته الصحيحة لكل الشباب على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم.

تشمل خدمة المركز على فروع متنوعة منها خدمة التلمذة وخدمة راديو الملاك وأيضًا خدمة الميديا وخدمة مركز الملاك للتوظيف، يهدف كل هذا إلى خلق الطرق والوسائل المختلفة للوصول للشباب.

بدأ حفل الافتتاح بصلاة الشكر واستمع قداسة البابا لكلمة عن الرؤية الروحية للخدمة تحت شعار "شاركنا الحلم" من القمص أغسطينوس موريس كاهن الكنيسة ومسؤول خدمة الشباب بها. وشاهد قداسته كلمات مصورة صغيرة عن أنشطة الخدمة.

ثم ألقى قداسته كلمة روحية عن حياة التكريس مستشهدًا بحياة القديس يوحنا ذهبى الفم معتبرًا أن نجاح الكنيسة يسير على قدمين هما: التكريس والتعليم. افتتح بعدها قداسة البابا المركز وتفقد حجراته ومراكز الخدمة المختلفة به.

حضر الحفل الآباء الأساقفة العموم المشرفون على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، وكهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وشعبها.