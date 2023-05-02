الأنفوشي معقل صناعة السفن واليخوت ومراكب الصيد على البحر المتوسط.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تعد محافظة الإسكندرية من أقدم المحافظات في صناعة سفن الصيد واليخوت في مصر، "اليوم السابع" كان له جولة داخل ورشة " فؤاد طلبة" أقدم ورشة لهذه الصناعة العملاقة التي تضم التصنيع والتصليح وتجارة السفن وصناعة أفخر اليخوت، والتي تقع في منطقة الانفوشي في الجمرك، وأقدم وأكبر تجمع لصناعة السفن علي مر مئات السنين ، حيث يوجد بها عدد كبير من الحرفيين في أعمال النجارة .

"اليوم السابع"، أجرى جولة داخل إحدى الورش الصناعية القديمة بمنطقة شاطئ الانفوشي، للكشف عن أسرار المهنة في اقدم احياء الإسكندرية الموجودة علي شاطئ البحر المتوسط.

يقول كريم طلبة ، نجل صاحب أقدم ورشة لتصنيع السفن وصيانتها ، إنه ورث تلك المهنة من والده فكل عائلته تعمل فى تلك المهنة منذ سنوات طويلة ، وان الورشة في صناعة سفن الصيد واليخوت والقاطرات والسفاري ، منذ ان كانت صناعة السفن بدأت من الشراع وماكينات البخار وبعد ذلك الديزل .

وأضاف كريم طلبة لـ" اليوم السابع" ، أن والده منذ 50 عاما، بداء في مهنة صناعة السفن التي ورثها عن والده ، وأن مهنة صناعة السفن يتم تصنيعها من 3 أشهر الي 10 أشهر ، وخامات تصنيع السفن تحتاج إلي مراحل مختلفة ، أولها شكل ومواصفات المركب وتجهيز نوع الخشب المخصص لصناعة السفن يأتي من الارياف ويتمم تقطيع تلك الاخشاب الي فرم وتكون طولي وعرضي وطبقات البطانه فوق بعضها وجوايد ، وأهم جزء في صناعة السفن الايرنية ، لانها العمود الفقري للسفن ويكون من خشب السويد الفلندي ،حتي يستحمل مياة البحر المالحة علي فترات طويلة .

وأوضح كريم طلبة، أن هيكل وطول السفينة تختلف من مركب الصيد و اليخت وعلي حسب طلب الزبون ,وهناك نسب وتناسب في صناعة السفن خاصة ،أن مركب الصيد لا لا تحتاج إلي ارتفاعات لتسهيل عملية الصيد في البحر والزيادات تكون في تجهيزاته وتكون في المعدات والغزول والونشه ، أما سفن السياحة واليخوت تكون اعلي في السعر لانها لها مواصفات خاصة في الحجم والامكانيات .

وأشار إلى أن السياحة في الاسكندرية تنتعش من صناعة اليخوت لأنها ، مطلوبة لاستخدامها في الحفلات وقاعات الافراح ، وتكون مجهزة لذلك بجميع الإمكانيات ومنها يصل الي 4 طوابق ومنها بها عدد كبير من الحجرات ، موضحا أن السفن المصنوعة من الحديد تكون مدة تصنيعا في فترة قصيرة علي عكس الخشب التي تستغرق وقت اكبر،و تكلفة السفن واليخوت وفق القدرة المالية لصاحبها وتكلفة الأخشاب والأدوات المستخدمة فى الصنعة وكذلك الدهانات تكون بمواصفات خاصة في أعمال البحر.



أقدم-ورش-صناعة-السفن-بالإسكندرية



الانفوشي-منطقة-صناعة-السفن-بالإسكندرية



صاحب-ورشة-خلال-لقائه-لليوم-السابع-بالإسكندرية



صاحب-ورشة-يوضح-تصنيع-السفن-بالإسكندرية



صناعة-السفن-واليخوت-في-الاسكندرية



صناعة-اليخوت-في-الاسكندرية



صناعة-اليخوت-والسفن-في-منطقة-الانفوشي-بالإسكندرية



مراحل-تصنيع-سفن-الصيد-بالاسكندرية



ورش-صناعة--السفن-بالإسكندرية



ورش--صناعة-السفن-بالإسكندرية