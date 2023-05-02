الأمن الإنسانى.. الشرطة تعيد طفلا لأحضان أسرته بالفيوم

كتب محمود عبد الراضي - أحمد عبد الهادي

نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم فى إعادة طفلة ضلت الطريق لأهليتها فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الشرطة من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الحالات ذات الطابع الإنسانى.. فقد تبلغ لقسم شرطة أول الفيوم بمديرية أمن الفيوم من الأهالى بالعثور على (طفلة بدائرة القسم).

على الفور، قامت مديرية أمن الفيوم بتكليف قوة أمنية بالتوجه لمحل البلاغ، حيث تم التقابل مع (الطفلة سن 14) وتبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانى الفيوم، وبتكثيف الجهود تم التوصل إلى والدها، وتم استدعائه وتسليمه الطفلة، عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقد قدم المذكور الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى إعادة نجلته.