افتتاح مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بمجمع محاكم المحلة

الغربية عادل ضرة

افتتح المستشار احمد ياسر صلاح الدين المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بمجمع محاكم المحلة الكبرى، مع إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي ضمن الجمهورية الجديدة، ويضم المكتب نيابات أول وثان وثالث ومركز المحلة والنيابة الكلية.

ويقدم المكتب خدمات استخراج شهادات من واقع الجدول والصور الرسمية من القضايا والأحكام، وصور من محاضر الجلسات، والعرائض الإلكترونية.

كما يقدم خدمات للجماهير من استخراج صور من محاضر الجلسات والجداول، وقيد التظلمات الرقمية والاستعلام عن القضايا، وما تم فيها عن طريق المتقاضين أو وكلائهم من المحامين.