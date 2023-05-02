اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:48 م
أكرم القصاص
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افتتاح مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بمجمع محاكم المحلة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:22 م
افتتاح مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بمجمع محاكم المحلة محامون ومواطنون يحصلون على خدمات بالمكتب الرقمي
الغربية عادل ضرة

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افتتح المستشار احمد ياسر صلاح الدين المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بمجمع محاكم المحلة الكبرى، مع إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي ضمن الجمهورية الجديدة، ويضم المكتب نيابات أول وثان وثالث ومركز المحلة والنيابة الكلية.
 
ويقدم المكتب خدمات استخراج شهادات من واقع الجدول والصور الرسمية من القضايا والأحكام، وصور من محاضر الجلسات، والعرائض الإلكترونية. 
 
كما يقدم خدمات للجماهير من استخراج صور من محاضر الجلسات والجداول، وقيد التظلمات الرقمية والاستعلام عن القضايا، وما تم فيها عن طريق  المتقاضين أو وكلائهم من المحامين.
 
 
انتظار المحامين لادوارهم للدخول لانهاء اجراءات بالمكتب
انتظار المحامين لادوارهم للدخول لانهاء اجراءات بالمكتب

تقديم الخدمات للمترددين على المركز
تقديم الخدمات للمترددين على المركز

محامين ومواطنين يحصلون على خدمات بالمكتب الرقمي
محامين ومواطنين يحصلون على خدمات بالمكتب الرقمي

مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بالمحلة
مكتب الخدمات الرقمية للنيابة العامة بالمحلة

 


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