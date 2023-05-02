افتتاح الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بإدارة إسنا التعليمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شارك الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر ، فى افتتاح الصالة المغطاة للألعاب الرياضية بمدينة إسنا، وذلك بعد انتهاء أعمال الصيانة والتجديد من قبل هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر.

وتفقد وكيل تعليم الأقصر خلال زيارته بمدينة إسنا، جوانب وغرفات الصالة المغطاة والتي أعدت لتتيح ممارسة العديد من الرياضات، والتي تشمل ما يلي:- "كرة السلة، كرة القدم، كرة اليد، الكرة الطائرة، وكذلك تنس الطاولة وكمال الأجسام"، والتي تتجاوز مساحتها 1900 متر تقريباً، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأبدى خلال جولته، إعجابه بالصالة المغطاة لتكون متنفساً مشروعاً لطاقات أبنائنا وبناتنا الطلاب والمجتمع المدني ككل، ووعد ببذل المزيد من الجهد والسعي لأن تتوافر مثل هذه الصالات في كل إدارة، حيث شمل حفل الافتتاح العديد من الاستعراضات والفقرات الفنية، وذلك بعد الافتتاح بتلاوة من القرآن الكريم، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وتم تقديم الدروع التذكارية لوكيل تعليم الأقصر ووكيل المديرية ومدير عام الشئون التنفيذية ومدير عام التعليم الفني، وذلك لدعمهم ومتابعتهم المستمرة لأعمال الصيانة.

فيما اجتمع الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، مع مديري الإدارات التعليمية للاتفاق على آليات الإستعداد لإمتحانات نهاية العام، حيث أصدر خالد تعليماته بتشكيل غرفة عمليات بالمديرية، وأخرى بكل إدارة تعليمية برئاسة مدير الإدارة لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من تنفيذ خطة تأمين المدارس والمباني التعليمية مع الجهات المعنية، وشدد على ضرورة غلق باب المدرسة أثناء الامتحانات حفاظاً على الأمن داخل اللجان، وعدم حرمان أي طالب من الامتحان لأي سبب.