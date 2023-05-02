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اعرف مواعيد الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:58 ص
اعرف مواعيد الرحلات الإضافية بالسكة الحديد لاستيعاب العائدين من السودان قطارات
كتب سيد الخلفاوى

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تشغل هيئة السكة الحديد 3 قطارت إضافية من أسوان للقاهرة، لنقل العائدين من السودان، نظراً لوجود كثافة ركاب يومياً بمحطة أسوان، وجاءت بيانات القطارات كالآتى:
 
1- قطار 1943 مخصوص ثالثة مكيفة أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 08.00 مساءا ويصل القاهرة الساعة 8:15 صباحا.
2- قطار 1941 مخصوص أسبانى أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 10.30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 11.15 صباحا . 
3- قطار 1939 مخصوص VIP أسوان / القاهرة يقوم من أسوان الساعة 07.25 مساءا ويصل القاهرة الساعة 7:40 صباحا . 
4- قطار 1940 مخصوص أسباني القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 09.50 مساءاً ويصل أسوان الساعة 10:05 صباحاً .
5- قطار 1938 مخصوص ثالثة مكيفة القاهرة / أسوان يقوم من القاهرة الساعة 10.40 مساءا ويصل أسوان الساعة 12:00 ظهرا .
 
جاء ذلك لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية إنتقالهم من الوجه القبلى إلى القاهرة وذلك بالإضافة إلى الاستعداد بعدد 2 قطار روسي ثالثة احتياطي بأسوان لقيامهم بنقل الركاب في أي وقت إذا تتطلب الأمر ذلك.

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