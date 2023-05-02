ورخصة القيادة المزيفة التي اتضح أنها أوكرانية، حملت صورة رئيس الوزراء البريطانى السابق وتاريخ الميلاد الصحيح، وأصدرت عام 2019، وسارية حتى نهاية عام 3000.

وقال المتحدث باسم الشرطة ثيس دامسترا، إن الضباط حققوا في حادث بعد منتصف ليل الأحد بقليل، عندما اصطدمت سيارة بعامود قرب جسر إيما في مدينة جرونينجن الشمالية.

ورغم أنه "جونسون المزيف" ترك السيارة، فإن شهود عيان أبلغوا الشرطة في وقت لاحق أن السائق كان يقف على الجسر، حسبما أوضحت صحيفة "جارديان" البريطانية.

وقال دامسترا: "لم يستطع الشخص التعريف عن نفسه ورفض إجراء اختبار لتحليل النفَس"، وهو اختبار يجري لمعرفة مستوى الكحول في الجسم.

وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 35 عاما من بلدة زويدهورن الصغيرة غربي غرونينغن، وفتشت الشرطة السيارة حيث عثرت على رخصة بوريس جونسون المزيفة.