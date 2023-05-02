اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

استشهاد الأسير خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما فى سجون الاحتلال

الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:21 ص
استشهاد الأسير خضر عدنان بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما فى سجون الاحتلال خضر عدنان
رام الله (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة يديعوت آحرونوت الإسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، إن الأسير الفلسطينى خضر عدنان، القيادى بحركة "الجهاد الإسلامى"، ارتقى فى سجون الاحتلال، بعد إضرابه عن الطعام لمدة 86 يومًا

وذكرت الصحيفة إنه تم العثور على عدنان فاقدًا للوعي في زنزانته، وبعد نقله للمستشفى أعلن عن وفاته

والأسير عدنان (44 عامًا) من بلدة "عرابة" جنوب جنين، بشمال الضفة الغربية. وأصدر نادي الأسير الفلسطيني تحذيرات متتالية من استشهاد الأسير عدنان، المحتجز في "عيادة سجن الرملة" وقالت إنه يواجه وضعا صحيا بالغ الخطورة، وإنه معرض للاستشهاد في أي لحظة

يذكر أن الأسير عدنان أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من شهر فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في بلدة عرابة، وعاثت فيه خرابا قبل أن تعتقله.

وخضر عدنان أسير محرر أمضى نحو 8 سنوات في اعتقالاته التي تجاوزت الـ12 اعتقالا، خاض فيها ستة إضرابات عن الطعام، علما أن هذا أطول إضراب يخوضه، مقارنة مع مدد الإضرابات الخمسة السّابقة.

 


خضر عدنان

الاحتلال

سجون الاحتلال

استشهاد خضر عدنان

الأسير الفلسطينى خضر عدنان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة