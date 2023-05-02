وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبد الله - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - " إن السوداني، ترأس اجتماعاً في مقرّ قيادة العمليات المشتركة ضمّ وزيري الدفاع والداخلية ومستشار الأمن القومي، ورئيس أركان الجيش، ورئيسي جهاز مكافحة الإرهاب وجهاز الأمن الوطني ونائب قائد العمليات المشتركة وكبار القادة في مختلف التشكيلات العسكرية والأمنية، لبحث الأوضاع الأمنية.

وأشاد السوداني بجهود ومتابعة "القطعات" الأمنية لملاحقة الإرهاب والجريمة، مؤكداً العمل بروح الفريق الواحد من أجل العراق.