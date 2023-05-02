اليوم السابع
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اتحاد المهن الطبية يقرر عقد الجمعية العمومية 9 يونيو المقبل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 07:04 م
اتحاد المهن الطبية يقرر عقد الجمعية العمومية 9 يونيو المقبل الدكتور عمرو الجمهورى الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور عمرو الجمهورى، الأمين العام المساعد باتحاد نقابات المهن الطبية، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مجلس الاتحاد قرر خلال اجتماعه اليوم، الثلاثاء، الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 9 يونيو المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد جدول أعمال الجمعية والإعلان عنه خلال الفترة القليلة المقبلة.

وأوضح الجمهورى، فى بيان، أن قرار اجتماع مجلس الاتحاد بزيادة المعاشات لأعضاء النقابات الطبية الأربعة بقيمة350 جنيه دفعة واحدة، اعتبارا من الصرفية المقبلة، لتُصبح قيمته الإجمالية 1350 جنيه شهريا، وتصرف كل 3 أشهر بإجمالى 4050 جنيها، يُعد قرارا تاريخى يؤكد دعم أعضاء المجلس لحقوق أعضاء الجمعية العمومية فى زيادة المعاشات بالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التى يشهدها العالم ومصر.

وأشار الأمين العام المساعد، إلى أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدراسات الإكتوارية واطلاع أعضاء المجلس عليها، ووضع خطة لزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة لتغطية الفارق فى المعاشات، وعدم حدوث أى خلل فى الصندوق وضمان استمرارية صرف مستحقات الأعضاء من معاشات وإعانات.

وكانت قد بلغت القيمة الإجمالية لدفعة المعاشات الأخيرة 331 مليون جنيه لعدد 116 ألف عضو وأسر من المستحقين، وتم صرفها مبكراً عن موعده لظروف عيد الفطر، كما أعلن الاتحاد فى وقت سابق عن إرسال 110 ألف رسالة sms للأعضاء المستحقين للمعاش للتنويه عن بدء صرف المعاش فى كل دفعة، فضلا عن تذكير الأعضاء بموعد تحديث البيانات لضمان استمرارية صرف المعاش.


اتحاد المهن الطبية

عمرو الجمهورى

عمومية اتحاد المهن الطبية

اتحاد نقابات المهن الطبية



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