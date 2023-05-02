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إطلاق صفارات الإنذار فى جنوب إسرائيل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:45 م
إطلاق صفارات الإنذار فى جنوب إسرائيل الجيش الإسرائيلى
وكالات

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إطلاق صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلى أعلن فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، سقطت فى أماكن مفتوحة فى جنوب إسرائيل، وذلك بعد مرور أقل من ساعتين على إعلان نبأ استشهاد الأسير خضر عدنان بسجون الاحتلال . 

 
ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى الجيش الإسرائيلي قوله، في بيان، إنه لم يتم تفعيل منظومة القبة الحديدية لسقوط الصواريخ في أماكن مفتوحة.
 
وكان محللون إسرائيليون توقعوا أن تطلق صواريخ من قبل حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة على إسرائيل، وذلك بعد أن تم الإعلان فجر اليوم عن استشهاد الأسير خضر عدنان، القيادي بالحركة، في سجون الاحتلال، بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما، احتجاجا على اعتقاله تعسفيا. 
 

الجيش الإسرائيلى

الاحتلال الإسرائيلى

صافرات الإنذار

غزة

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