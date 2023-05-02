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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى ببنى سويف

الثلاثاء، 02 مايو 2023 06:22 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعى ببنى سويف حادث انقلاب ميكروباص - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أُصيب 9 أشخاص اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص، بالطريق الزراعي القاهرة - أسوان في إتجاه مركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمه.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - أسوان الزراعي، بالقرب من مركز الواسطى شمال المحافظة أسفر عن إصابة 9 أشخاص.
 
على الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بـ7 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، وجار تقديم العلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور أكرم سعد مدير عام المستشفى.
 
 
 

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