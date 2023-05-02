إصابة 4 أطباء فى حادث انقلاب ملاكى على الطريق الزراعى ببنى سويف

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز بني سويف بداخلها 4 أطباء امتياز بجامعة بني سويف.

واستقبلت مستشفيات جامعة بنى سويف نورهان وجيه رياض 25 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى مصابة بسحجات وكدمات، وأسماء عدلي 25 سنة، ومقيمة بقرية الميمون مصابة بكدمه بالوجه ووليد محمد سعيد 25 سنة ومقيم بمركز سمسطا مصابة بكدمه بالوجه، وأمل سعيد محمد 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجميعهم أطباء امتياز بجامعة بني سويف، وجار تقديم العلاج اللازم لهم.