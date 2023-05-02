اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:44 م
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إصابة 4 أطباء فى حادث انقلاب ملاكى على الطريق الزراعى ببنى سويف

الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:35 م
إصابة 4 أطباء فى حادث انقلاب ملاكى على الطريق الزراعى ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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أُصيب 4 أطباء امتياز بجامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الشيخ على بهلول التابعة لمركز بني سويف بداخلها 4 أطباء امتياز بجامعة بني سويف.
 
واستقبلت مستشفيات جامعة بنى سويف نورهان وجيه رياض 25 سنة، ومقيمة بمركز الواسطى مصابة بسحجات وكدمات، وأسماء عدلي 25 سنة، ومقيمة بقرية الميمون مصابة بكدمه بالوجه ووليد محمد سعيد 25 سنة ومقيم بمركز سمسطا مصابة بكدمه بالوجه، وأمل سعيد محمد 25 سنة مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر، وجميعهم أطباء امتياز بجامعة بني سويف،  وجار تقديم العلاج اللازم لهم.
 
 

 


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