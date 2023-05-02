إصابة 4 أشخاص نتيجة تصادم سيارتين بأحد المحاور بالإسماعيلية

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين على محور 30 يونيو أعلى طريق "الإسماعيلية- الزقازيق الزراعى"، بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارتين على محور30 يونيو أعلى طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع ب4سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية واسفر الحادث عن إصابة كلا من امل عوض السيد ابوالعطا 50 عام مصابة جرح قطعة بالشفة السفلى 3 سم مع اشتباة كسر بالفك السفلى مع اشتباة كسر بالضلوع ومحمد رضا رزق حلوة 27عام مصاب كدمة بالضلوع مع كدمة بالعمود الفقرى محمد مصطفى شيخ العرب 28 عام مصاب اشتباه خلع بالكتف الايسر وزينب مصطفى شيخ العرب 27 عام مصابة اشتباه كسر بالترقوة اليمنى وجميعهم مقيمين بمحافظة دمياط.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.