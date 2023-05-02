اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:39 م
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إصابة شخص سقط من عقار في منشأة القناطر بالجيزة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:21 م
إصابة شخص سقط من عقار في منشأة القناطر بالجيزة سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار في منشأة القناطر وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط أحد الأشخاص من علو، في منشأة القناطر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن شخصا سقط من عقار مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى مستشفى تبارك لإسعافه. 
 
استمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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