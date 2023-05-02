إصابة شخصين إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك فى العياط

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخصين إثر حادث تصادم ميكروباص وتوك توك أعلى الطريق بمنطقة العياط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلى الطريق، والتحفظ على السائقين.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى العياط بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة ميكروباص وتوك توك وأسفر الحادث عن إصابة شخصان وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث .