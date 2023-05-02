إحالة أوراق الأب المتهم بالتعدى على طفلته بالشرقية للمفتى

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم، ومحمد سامى بده، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر، منذ قليل، إحالة أوراق النجار المتهم بالتعدى على ابنته الطفلة بمركز أبوحماد؛لفضيلة مفتى الديار المصرية لاستطلاع الرأى الشرعي في إعدامه وحددت جلسة ٢٥ مايو المقبل للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات ابو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، إحالة المتهم سعد ع ال ال، 37 عامًا، نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، محبوسًا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بأنه في غضون شهري نوفمبر وديسمبر من العام قبل الماضي، ومطلع العام الماضي، قد تعدى على ابنته الطفلة، وذلك بغير رضاها، وعاود تكرار ذلك أكثر من مرة فحملت منه سفاحًا على النحو المبين بتقرير الطب الشرعي وعلى النحو المبين في التحقيقات.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم قد عرض نجلته الطفلة سالفة الذكر للخطر منذ طفولتها، وذلك بأن تسبب في تعرض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.