أوقاف الإسكندرية تتسلم 3000 صك من لحوم الإطعام لتوزيعها على الأكثر احتياجًا

الإسكندرية أسماء على بدر

تسعى وزارة الأوقاف من خلال مديرياتها بالمحافظات للوصول لكافة طبقات المجتمع والانتشار المجتمعى من خلال حملات التوعية وتوطيد الدور المجتمعى للأوقاف ومنها صكوك الإطعام التى يتم توزيعها بعدالة للقرى الأكثر احتياجًا لضمان وصولها لمستحقيها بالتعاون مع الجهات التنفيذية وفى محافظة الإسكندرية نجحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية لتنفيذ الخطة الموضوعة ووصول صكوك الاطعام للمواطنين بالقرى المختلفة مما ادخل البهجه والسرور عليهم وتوزيعها من خلال رجال الاوقاف.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أن إجمالي دفعات صكوك ولحوم الاطعام النى وصلت إلى الإسكندرية هى 3000 شنطة منذ بداية توزيعها من وزارة الاوقاف حتى الآن.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل اوقاف الإسكندرية انه وصلت إلى الإسكندرية الدفعة ال13 من شنط ولحوم صكوك الاطعام، موكدا أن توزيعها يكون من خلال قيادات الاوقاف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى لتوزيعها بالتعاون مع المحافظة والتضامن على الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لليوم السابع انه إجمالى ما وصل إلى الإسكندرية 34500 شنطة وفى إطار خدمة المجتمع وسعى الوزارة لنشر الوعى والفكر الوسطى المستنير والتصدى للفكر المنحرف والهدام.

كما أكد على أهمية دور الإمام المجتمعى والخدمى فهو عنصر فعال ومؤثر فى المجتمع ولا بد وان يشارك الناس افراحهم وأمالهم واحزانهم وألامهم.

كما أكد على أهمية توعية الجمهور بمشروع صكوك الاطعاموالذى يعد من أهم المشروعات القومية والخدمية والمجتمعية التى تتبناها الوزارة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية بصورة كريمة وعادلة وتعد صورة من صور التكافل المجتمعى العملية.

وأكد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بأن الوزارة مستمرة فى دعمها لابناء المجتمع من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا مؤكدا اهتمام الوزارة بدورها الخدمى والمجتمعى والتوعوى والتثقيفى تجاه أبناء الوطن حفاظاً على النشئ والشباب ودعما لتوثيق أواصر الترابط بين الأسر وأفراد المجتمع بكافة الانشطة والاليات التى تساعد فى تحقيق هذا الهدف.

التضامن الاجتماعى

وتقوم مديرية التضامن الاجتماعى بحصر الاسر والعائلات الاكثر احتياجا بناء على بحث اجتماعى يقوم به موظفى المديرية والتاكد من احقيه الحالات والتوجه اليها وتوزيع صكوك الاطعام بناء على كشف رسمى وموثق والموافقه على الحالات المستحقة.

الكنيسة تشارك فى صكوك الاطعام

شارك كاهن كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة الزواى شرق الإسكندرية فى توزيع صكوك الاطعام مع ائمة الاوقاف بمنطقة الزوايدة فى اطار المشاركة المجتمعية.

وأكدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية أن الوحدة الوطنية تجسيد للواقع على أرض الإسكندرية وان رحال الدين الاسلامى والمسيحى يد واحدة على مر العصور خلف القيادة السياسية.

وتبرعت كنيسة العذراء مريم والبابا كيرلس السادس بمنطقة «الزوايدة» شرق الإسكندرية، لصكوك إطعام صائم التى أطلقتها وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى تعبئة وتوزيع 250 كرتونة على الأسر الأولى بالرعاية فى المنطقة عن توزيع راعى الكنيسة.



لحوم صكوك الأطعام (1)



لحوم صكوك الأطعام (2)



لحوم صكوك الأطعام (3)