ألبانيا: توجيه الاتهام إلى شخص بدعم هجمات إرهابية وقعت في غرب أوروبا

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وجهت سلطات إنفاذ القانون في ألبانيا اليوم الثلاثاء الاتهام إلى مواطن ألباني بدعم هجمات إرهابية وقعت في غرب أوروبا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية أن بيانا لمكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة اتهم رجل يدعى بليدار زينيلي بالترويج لهجمات إرهابية والحث عليها وتزوير وثائق وحيازة سلاح، مشيرة إلى أنه في حال ثبتت إدانته، فإنه سيواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 17 عاما.



ووفقا للمدعين، قام زينيلي - باستخدام حساب وهمي عبر موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي - وآخرون لم يتم الكشف عن هويتهم بعد، بدعم هجمات إرهابية وقعت في مدينة "نيس" الفرنسية وفي العاصمة النمساوية "فيينا" في شهري أكتوبر ونوفمبر عام 2020، بالإضافة إلى دعم هجمات إرهابية أخرى وأعمال متطرفة من قبل أشخاص متطرفين.