وقالت نقابة الكتاب الأمريكية (دبليو جى إيه) - حسبما ذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إن 11500 كاتب سيناريو نقابي سيتوجهون إلى صفوف الاعتصام المقرر اليوم الثلاثاء.

وكانت المفاوضات بين الاستوديوهات والكتاب، والتى بدأت فى شهر مارس الماضى، قد فشلت فى الوصول إلى عقد جديد قبل انتهاء صلاحية صفقة الكتاب الحالية.

يذكر أن مجلس إدارة النقابة الذى يضم فرعى الغرب والشرق، صوت بالإجماع على الدعوة إلى الإضراب، يشار إلى أن آخر تحرك اجتماعي كبير في هوليوود يعود إلى عامى 2007-2008، حين نفذ كتاب السيناريو إضرابا أدى إلى شل المجال السمعي والبصرى فى الولايات المتحدة، فيما استمر لمئة يوم وتكبد القطاع بسببه خسائر بمليارى دولار.