أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 2-5-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 2-5-2023.



إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: ركاز القابضة للاستثمارات المالية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري.



البورصة تخسر 2 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.117 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 392.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.1 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.2%، والعرب على 6.79%، واستحوذت المؤسسات على 29.62% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.37%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 5.7 مليون جنيه، 92.1 مليون جنيه، 57.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 55.4 مليون جنيه، 9.3 مليون جنيه، 91 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17300 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3051 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 20695 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 7197 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2982 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 4525 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.60% ليغلق عند مستوى 3595 نقطة، وانخفض مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 1264 نقطة.

وصعدت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 84 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: - البنك المصري لتنمية الصادرات بسعر إغلاق 13.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.14%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 1.726 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.67%.

- المصرية للمنتجعات السياحية بسعر إغلاق 2.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.24%.

- العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.591 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.14%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.570 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.93%.



وضمت الأسهم المتراجعة: - حق اكتتاب شركة سبيد ميديكال-1 بسعر إغلاق 0.081 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.49%.

- كوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري بسعر إغلاق 19.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.06%.

- مصر بني سويف للأسمنت بسعر إغلاق 28.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.39%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 0.296 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.21%.

- النساجون الشرقيون للسجاد بسعر إغلاق 16.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.