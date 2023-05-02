أحمد سقط من الطابق الخامس وأصيب بإعاقة فأصبح فنانا موهوبا فى النحت على الخشب

بنى سويف هانى فتحى

كغيره من الشباب الباحث عن لقمة العيش، امتهن أحمد أحمد محمود، ابن مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، مهنة نجار مسلح بحثا عن توفير مصدر رزق ثابت له ، إلا أن القدر كان له رأى آخر عندما تعرض الشاب لسقوط من الطابق الخامس أثناء عمله فى إحدى العمارات تحت الانشاء ليصاب بإعاقة فى القدم .

لم تتوقف الحياة أمامه وحصل على تروسيكل للعمل به داخل مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف ، إلا أن قيادته للتروسيكل إعادة الإصابة مره أخرى ونصحه الأطباء بعدم القيادة والمكوث دون مجهول ، ليستعيد وقتها الشاب موهبته القديمة فى النحت على الاخشاب .

وقال أحمد احمد محمود صاحب الـ 49عاما ابن مدينة ببا ، أنه كان لديه موهبة النحت على الاخشاب منذ فترة إلا أنه سافر للعمل خارج مصر فى المعمار حيث امتهن مهنة نجار مسلح ، مشيراً إلى أنه تعرض للإصابة أثناء عمله فى إحدى العمارات بالسقوط من الطابق الخامس والإصابة بإعاقة فى القدم .

وقال أحمد أنه عقب عودته إلى مدينة ببا ، فكر فى إيجاد فرصة عمل له وحصل على تروسيكل للعمل به إلا أن الإصابة لم تمكنه من استمرار العمل وأصبح جليس المنزل .

وتابع احمد احمد محمود " بدأت فى مزاولة موهبتى بالنحت على الاخشاب ، حيث قمت بتصميم العديد من التماثيل مستخدماً الاخشاب فى تنفيذها داخل منزلة، مستخدما الادوات المستخدمه في تقطيع ونحت الاخشاب ".

وأضاف أحمد أحمد أنه بدأ فى نقل موهبته وخبراته فى هذا المجال من خلال تنفيذ العديد من ورش العمل لتعليم الشباب هذة المهنة ، مشيراً إلى أنه نجح فى تعليم ونقل خبراته لكثير من الشباب .

واضاف ابن مدينة ببا أنه بدأ فى ممارسة الرياضة والمشاركة فى الدورات الخاصة بألعاب القوى حيث حصل على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية فى العاب القوى .

وتابع اين مدينة ببا " أن الحظ لم يحالفه فى استكمال تعليمه وخرج من الصف الرابع الابتدائي ، إلا أنه نجح فى الحصول على شهادة محو الأمية "



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