اليوم السابع
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أبو الغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية الاردن لإطلاعه على نتائج اجتماع عمان

الثلاثاء، 02 مايو 2023 08:51 ص
أبو الغيط يتلقى اتصالا من وزير خارجية الاردن لإطلاعه على نتائج اجتماع عمان أبو الغيط
بيشوى رمزى

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صرح المتحدث الرسمى باسم جامعة الدول العربية جمال رشدى أن الأمين العام أحمد ابوالغيط تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردنى ايمن الصفدى تناول فيه الاجتماع الذى استضافته عمان بشأن سوريا فى وقت سابق من ذات اليوم. 
 
وأوضح المتحدث، أن الوزير الاردني وضع الامين العام في صورة مجريات الاجتماع الذي تناول عناصر جديدة في التعامل مع الازمة السورية، وخلاصاته التي انعكست في البيان الصادر عنه، مضيفاً أن الامين العام أعرب للصفدي عن تقديره للتواصل في هذا الموضوع الهام مشيراً الي تطلعه لمناقشة الأمر خلال الاجتماعات المقبلة لمجلس الجامعة واستعداد الامانة العامة للاضطلاع بما تتوافق عليه الدول في هذا الخصوص. 
 
 

أبو الغيط

الجامعة العربية

الاردن

اجتماع عمان

سوريا

أيمن الصفدي



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