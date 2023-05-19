اليوم السابع
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194 ألفا و897 طالبا يبدأون غدا امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة

الجمعة، 19 مايو 2023 03:00 ص
194 ألفا و897 طالبا يبدأون غدا امتحانات الشهادة الإعدادية فى الجيزة امتحانات الشهادة الإعدادية
كتبت – مرام محمد

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تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 "الدور الأول"، لطلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة يوم غد السبت وتستمر حتى الخميس الموافق 25 مايو 2023، وذلك بمشاركة 194897 طالبا وطالبة، مقسمين على (685) لجنة على مستوى المحافظة.

وأصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة تعليماته ببذل أقصى جهد فى امتحانات الشهادة الإعدادية والتنبيه على ضرورة المتابعات الميدانية وتفعيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية ومواجهة أى مشكلات ووضع حلول فورية لها وإبلاغ غرفة العمليات المركزية بالمديرية بأية معوقات لتداركها سريعا كانت من أبرز النقاط الهامة فى الاجتماع.

وأكد مدير المديرية تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات التعليمية لتلقي أية شكاوى والعمل على حلها فوراً والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، إلى جانب التنسيق مع مديرية أمن الجيزة وأقسام الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة واللجان.

وشدد مدير المديرية على مديري عموم الإدارات التعليمية بالتواجد ميدانياً باللجان يومياً لمتابعة كافة أعمال الامتحانات وتذليل كافة المعوقات والصعوبات، مشددا على تقليل الطلاب باللجان الفرعية والحفاظِ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداءِ الامتحان.

ووفقا لجدول الامتحانات، يؤدى الطلاب في اليوم الأول السبت 20 مايو فى تمام الساعة التاسعة صباحاً امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 21 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وسيكون يوم الإثنين 22 مايو امتحان مادة الهندسة، ويوم الثلاثاء 23 مايو امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية، ويوم الأربعاء 24 مايو مادة العلوم والتربية الفنية، وينتهى ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس الموافق 25 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية و(التربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية).


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موعد امتحانات الترم الثاني 2023 الابتدائي

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جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023

جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2023

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الصف السادس الابتدائي

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نتائج امتحانات رابعة ابتدائي في الجيزة

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