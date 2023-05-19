اليوم السابع
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الجمعة، 19 مايو 2023 03:36 م
أكرم القصاص
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد غرب ووسط ويفتتح مسجد بشائر الخير

الجمعة، 19 مايو 2023 03:21 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد غرب ووسط ويفتتح مسجد بشائر الخير جانب من الجولة
الإسكندرية أسماء على بدر

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قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم الجمعة بجولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددا من مساجد إداراتي أوقاف (غرب - وسط) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها وتهيئتها لإقامة الشعائر واستقبال ضيوف الرحمن.
 
كما افتتح وكيل الأوقاف بالإسكندرية مسجد بشائر الخير 2 في إطار سعي الوزارة لعمارة بيوت الله عزوجل وتهيئتها وألقى خطبة الجمعة الدكتور نجاح راجح مدير عام إدارة غرب.
 
 
وأكد وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية انه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيش عصرها الذهبي في عمارة المساجد وتشيدها واعمارها بالانشطة الدعوية والقرآنية للكبار والصغار في سابقة لم تحدث قبل ذلك سيسجلها التاريخ بحروف من نور.

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