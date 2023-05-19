وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي" أن تاياني قال، خلال إحاطة الخميس، أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي النواب والشيوخ: "نحن قلقون بشأن الاستقرار الاجتماعي والخط الذي اتبعناه هو التماس تمويل وفي نفس الوقت ربط تنفيذه بالإصلاحات الأساسية. نحن بحاجة إلى أن نكون عمليين للغاية في هذه الجبهة".

وفي إشارة إلى الهجوم الأخير على (كنيس الغريبة) اليهودي بجزيرة جربة، أردف تاياني "نحن قلقون بشأن ما حدث في جربة من الناحية الأمنية، ولكن أيضا من حيث مخاطر انخفاض أعداد السائحين في تونس، لأن السياحة تنمّي الاقتصاد وبالتالي تخفف التوتر الداخلي".