نائب محافظ المنيا: إزالة 776 حالة تعد خلال المرحلة الأولى للموجة الـ 21

أعلن الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نجحت فى إزالة 776 حالة تعد على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والأراضى الزراعية الخاصة، وذلك بالمرحلة الأولى من الموجه 21 لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة وحماية الرقعة الزراعية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

واستعرض نائب محافظ المنيا، مع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، والمشرف العام على أعمال الموجة 21، نتائج الحملات التى تم تنفيذها خلال أعمال المرحلة الأولى من الموجه 21 والتى بدأت من 29 ابريل الماضى وحتى 18 مايو الجارى.

وأشاد نائب المحافظ، بجهود الأجهزة التنفيذية لتنفيذ أعمال الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وتطبيق أحكام القانون من خلال رصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائى، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الحالة العامة بالشوارع وقرى المراكز كلا من بنطاق مركزه.

ووجه "أبو زيد" باستمرار الجهود لتنفيذ أعمال الموجه 21 لإزالة التعديات خلال المرحلتين القادمتين، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، اتخذت كافة التدابير اللازمة للاستعداد للمرحلة الثانية من الموجه 21 لتحقيق المستهدف من حالات الإزالات بجميع المراكز بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

من جانبه، أوضح "اللواء دكتور محمد عقل"، أنه تم إزالة 776 حالة بجميع مراكز وقرى المحافظة، على مساحة 128 ألفا و884 متربعا مربعا لأراضى أملاك الدولة و5 أفدنة و15 قيراطا للتعديات على الأراضى الزراعية.