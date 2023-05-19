وقال شهود عيان إن مواجهات عنيفة اندلعت بين سكان البلدة وقوات الاحتلال عقب مسيرة جماهيرية، تنديدا باعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المتكررة على أهل القدس والمقدسات في القدس الشريف.



وتركزت المواجهات في منطقة عصيدة ومحيط المدرسة الألمانية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم بحالات اختناق.



وفي السياق ذاته، أغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيسي للبلدة ومنعت المواطنين من التنقل.



وتعتبر بلدة "بيت أمر" واحدة من أكثر المناطق الساخنة في الضفة الغربية، إذ تقع اشتباكات بصورة شبه يومية بين سكان البلدة وقوات الاحتلال الإسرائيلية.