مطار مرسى علم الدولى يستقبل 116 رحلة طيران دولية أوروبية خلال الأسبوع المقبل

البحر الاحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، الاسبوع المقبل، بداية من غدا السبت، وحتى الجمعة المقبلة 116 رحلة طيران دولية أوروبية، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول لهم من قبل سلطات المطار بمجرد وصولهم إلى أرض المهبط وصولا إلى الفنادق مقر إقامتهم على شاطئ البحر الأحمر.

وتبين حسب جداول التشغيل الأسبوعية أن الرحلات الوافدة من 11 دولة أوروبية أكثرها وصولا من المانيا وبولندا والتشيك وإيطاليا والنمسا وسويسرا وغيرها من الدول المختلفة التى يصل مواطنيها لمرسى علم.

من جانبه قال أبو الحجاج العمارى الخبير السياحي بمرسى علم، إن تصريحات وزير المالية بشأن بأن تحقق السياحة بنهاية العام المالى الحالى 14 مليار جنيه تصريحات مبشرة، مضيفا أننا نتوقع ارتفاع فى معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة .

وأشار إلى أن جميع الحنسيات الأوروبية أغلبها مواطنيها يقضون اجازاتها فى سواحل البحر الأحمر، خاصة الألمان باعتبارهم أكثر الحنسيات وصولا لمرسى علم والغردقة كذلك.