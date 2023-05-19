مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى مشاجرة بطما شمال محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بناحية قرية العتامنة دائرة مركز طما شمال محافظة سوهاج بين طرفين تبادل خلالها الطرفان إطلاق الأعيرة النارية نتج عن الحادث وفاة 3 أشخاص من الطرف الأول وإصابة أخرين بطلقات نارية، وذلك بسبب خلافات بينهما.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوقوع مشاجرة بين أبناء عمومة بدائرة مركز شرطة طما شمال سوهاج ووجود متوفين ومصابين، وتم تعين الخدمات الأمنية اللازمة بمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما بوجود مشاجرة ومتوفـين ومصابين بناحية جزيرة العتامنه دائرة مركز طما حيث تبين أنها" طرف أول حسن ف ح م 28 سنة عامل توفـي إثر إصابته " بطلق ناري بالصدر " وعامر ف ح م 32 سنة عامل توفـي إثر إصابته " بطلق ناري بالجانب الأيمن "ونجل عمومتهم عثمان ا م35 سنة عامل توفـي إثر إصابته " بطلق ناري بالصدر " وتم نقل الجثامين لمشرحة المستشفي المركزي.

وإصابة طـه ف ح م 30 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالكتف الأيمن "، وإصابة محمد ف ح م 38 سنة عامل مصاباً " بطلق ناري بالساق اليمني " شقيقي الأول والثاني.

وبين " طرف ثان " ناصر ا ح م ع 25 سنة عامل شقيق زوجة الأول من الطرف الأول الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الطرف الثاني بندقية آلية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.