مصرع شخص تحت عجلات القطار بمزلقان عبدالحكيم عامر بالإسماعيلية

لقى شخص مصرعه نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار بمزلقان عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ بمصرع شخص تحت عجلات القطار بمزلقان عبدالحكيم عامر دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارة إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع " محمد.م.ا" في الثلاثينيات من العمر نتيجة سقوطه أسفل عجلات القطار علي مزلقان عبد الحكيم عامر بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى حميات الإسماعيلية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتصريح بدفن جثمان المتوفى.