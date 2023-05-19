وأضافت القناة، التي لم تشرْ إلى اسم المسؤول الأمريكي، أنها كانت قد قدمت في السابق تقارير تفيد بأن جو بايدن قد أيد خططاً لتدريب الطيارين الأوكرانيين على طائرات مقاتلة أمريكية من طراز "F-16".



وتابع المسؤول الأمريكي أن هذه الخطوة جزء من جهود لتعزيز الأمن في أوكرانيا على المدى الطويل، مشيراً إلى أن طائرات "F-16" لن تأتي بالضرورة من الولايات المتحدة.



وأوضحت "سكاى نيوز" أنه لا يزال من غير الواضح متى ستتسلم أوكرانيا طائرات F-16 ، وما هي الدول التي ستأتي منها.